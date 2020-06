Fabbriche fantasma, il caso Valle del Sacco

di Marina Testa

Grandi aziende che da simboli del boom economico sono diventate cattedrali vuote. Incastonate in una delle aree del Lazio a maggiore concentrazione industriale, la Valle del Sacco, alcune sono carcasse gigantesche in attesa di una destinazione, di un rilancio. Eppure, quelle fabbriche hanno nutrito e formato migliaia di lavoratori, hanno attirato e creato famiglie.

AdnKronos è stata nel frusinate ed ha incontrato due ex operai della Videocolor e dell'Annunziata che hanno lavorato oltre trent'anni in questi immensi stabilimenti. Con un po' di malinconia, hanno raccontato aneddoti e confidato le loro speranze di vedere nuova vita in questi contenitori ora vuoti e malridotti come anche la Sistema Compositi.