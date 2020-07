Svelato il nuovo ponte di Genova, le immagini in 3D

Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova. Ecco come sarà. A svelarlo l'account Facebook PerGenova per concessione di Italferr. Nella filmato si vede il rendering in 3D dell'intera struttura.

A costruirlo, Salini-Impregilo e Italferr. Nella didascalia si legge, "grazie alle sue linee snelle, risulterà armonico e slanciato. La solidità sarà garantita da 67 mila metri cubi di calcestruzzo armato con 9 mila tonnellate di acciaio". (video Facebook / PerGenova/ Italferr)