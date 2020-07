Stormo investe caccia in volo, pilota evita il peggio

Straordinaria manovra aerea effettuata da un pilota indiano appartenente all'Indian Air Force per evitare una tragedia. Nel video postato su twitter proprio dall'aeronautica militare indiana un caccia investe all'improvviso uno stormo di uccelli. Immediatamente un motore prende fuoco mettendo in pericolo l'aereo e il pilota, ma anche tutti i civili presenti nella zona. Pochi secondi per decidere e con fermezza il pilota espelle i serbatori dal carburante causando un'espolsione ma riuscendo ad atterrare con successo. Operazione questa che non ha comportato conseguenze per le persone. La basa da dove è partito il caccia infatti, l'Ambala Air Station indiana, a nord di Delhi è circondata da edifici abitati da civili. Se il caccia fosse preciptato avrebbe causato un disatro. (Video twitter, Indian Air Force).