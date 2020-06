Cucciolo di capriolo salvato dalle rapide alle Marmore

Avrebbe fatto una brutta fine il piccolo di capriolo se non fosse stato salvato dalle guide del centro Rafting le Marmore in Umbria. Sarebbe affogato. Finito nelle acque del Nera è stato prontamente messo in sicurezza tra lo stupore dei turisti impegnati nella discesa tra le rapide. Una volta avvistato, una guida si è gettata direttamente in acqua e insieme alle altre sono riuscite a recuperare l'animale con l'aiuto di una fune e di una canoa. I carabinieri forestali sono poi venuti dopo 2 ore a prenderlo ed ora è sano e salvo. (Video courtesy, Rafting Marmore)