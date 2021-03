8 marzo, Sardine: "Non è una festa, è lotto marzo"

8 marzo, le Sardine mettono in chiaro: "Questa non è una festa. È lotto marzo. Non vogliamo gli auguri, Vogliamo una rivoluzione! Oggi non è una giornata di festa, è l’ennesima giornata di lotta. Lotto tutti i giorni".

"È stato un anno difficile - si legge in un comunicato di 6000 Sardine - La pandemia ha inciso sulle vite di ognuna di noi. Ha messo in discussione risultati che credevamo ormai scontati, soprattutto nel lavoro, nella salute e nell’istruzione. Ovvero, in quegli Ambiti fondamentali per i percorsi di empowerment di donne e bambine. Così, 'Restiamo a casa' si è rivelato più che uno slogan, una trappola".

"Le operatrici e le volontarie dei centri antiviolenza si sono ritrovate a dover fronteggiare un’altra drammatica emergenza: l’aumento delle violenze domestiche durante il lockdown. Lo stesso lockdown che ha mostrato un’ulteriore contraddizione del nostro tempo: sono state moltissime le donne che hanno portato avanti i settori professionali più indispensabili per fronteggiare la pandemia. Donne medico, infermiere, maestre, insegnanti, addette alle sanificazioni di scuole e ospedali.

"Nonostante questo, sono 312mila i posti di lavoro persi dalle donne. 312mila sono le donne che hanno visto interrotto il loro percorso di autonomia e crescita personale. 312mila è l’insieme delle nuove povertà, delle mamme sole, delle operatrici culturali da oltre un anno senza lavoro, delle lavoratrici del mondo della ristorazione, delle precarie. Allora se questa giornata di lotta può suscitare un sentimento in questo anno infame, è la gratitudine: grazie a tutte voi che lottate ogni giorno. Insieme possiamo cambiare tutto", conclude il comunicato.