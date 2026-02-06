軍事情報機関の「重鎮」アレクセーエフ氏が襲撃される。ロシア捜査委員会は殺人未遂事件として捜査を開始し、犯人の行方を追っている。

ロシアのワジム・アレクセーエフ将軍がモスクワで銃撃され、本日2026年2月6日金曜日に病院に入院したと捜査委員会が発表した。襲撃犯は特定されておらず、逃走に成功した。アレクセーエフは参謀本部の軍事情報機関で重要な役割を担っている。

アレクセーエフはシリアで軍事情報機関の司令官を務めていた。情報筋によると、彼はウクライナに対するハイブリッド作戦の計画における主要人物とされている。Telegramで報じられた情報によると、彼は背後から男に撃たれ、男は発砲後に逃走したという。

ウクライナのヴィーンヌィツャ州で生まれたアレクセーエフは、2011年からロシア参謀本部情報総局（GRU、軍事情報機関）の第一副司令官を務めている。襲撃犯は、ロシアの首都の北西部に位置するヴォロコラムスク通りの住宅団地内で、彼の背後から発砲した。ロシア捜査委員会は殺人未遂事件として捜査を開始し、犯人の行方を追っている。

アレクセーエフはリャザン空挺指揮学校を卒業している。ウクライナのニュースプラットフォームUnited Media 24によると、彼の責任範囲には空爆目標の選定が含まれる。ワグナーの「契約者」を考案し、調整したのは彼だという。彼の上司であるイゴール・コスチュコフは、アブダビで最近終了した交渉でロシア代表団を率いた。