Россия, ранен генерал разведки в Москве: госпитализирован

Нападение на Алексеева, 'тяжеловеса' военной разведки. Следственный комитет России возбудил дело по факту покушения на убийство и начал розыск.

Российский генерал Вадим Алексеев
06 febbraio 2026
Российский генерал Вадим Алексеев был ранен в Москве в результате стрельбы и госпитализирован сегодня, в пятницу, 6 февраля 2026 года, как сообщил Следственный комитет. Нападавший не был опознан и сумел скрыться. Алексеев играет важную роль в военной разведке при Генеральном штабе.

Алексеев ранее был командующим военной разведкой в Сирии. Источники описывают его как ключевой элемент планирования гибридных операций против Украины. Согласно сообщениям в Telegram, он был ранен в спину человеком, который скрылся после стрельбы.

Алексеев, родившийся в Винницкой области Украины, с 2011 года является первым заместителем начальника Главного управления Генерального штаба России, то есть ГРУ, военной разведки. Нападавший выстрелил ему в спину на территории жилого комплекса на Волоколамском шоссе, в северо-западной части российской столицы. Следственный комитет России возбудил дело по факту покушения на убийство и начал розыск.

Алексеев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Среди его обязанностей, как пишет украинская новостная платформа United Media 24, — выбор целей для авиаударов. Предполагается, что именно он разработал и координировал 'контрактников' Вагнера. Его непосредственный начальник, Игорь Костюков, возглавлял российскую делегацию на недавно завершившихся переговорах в Абу-Даби.

