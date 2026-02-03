circle x black
'Iron Lung', il film dello youtuber che sfida Hollywood

L'horror indipendente scritto, diretto, montato e interpretato da Markiplier ha incassato 21,7 milioni di dollari al livello globale

03 febbraio 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
Dallo schermo del pc al box office: lo youtuber Markiplier, al secolo Mark Fischbach, sfida Hollywood con 'Iron Lung', horror autofinanziato che ha scritto, diretto e montato. Adattamento dell’omonimo videogioco del 2022 di David Szymanski, il film ha incassato 21,7 milioni di dollari a livello globale. "È un po' un momento da eroe per dimostrare che il cinema indipendente è possibile. Mi vengono le lacrime agli occhi", ha detto lo youtuber - oltre 38 milioni di iscritti - in una diretta sul suo canale. "Non mi interessano i numeri, certo il successo mi fa dire 'wow'. Ma la cosa più importante è che potrò dare al mio team un sostanzioso bonus".

Il film è ambientato in un futuro post-apocalittico segnato dalla 'Quiet Rapture', un evento che ha causato la scomparsa di tutte le stelle conosciute e dei pianeti abitabili. La storia segue Simon (interpretato dallo stesso Markiplier), condannato per il suo coinvolgimento nella distruzione della Filament Station. Gli viene promesso che, se completerà la pericolosissima missione di esplorare un oceano di sangue su una luna desolata, sarà liberato. La sua è una discesa claustrofobica verso la sopravvivenza e, forse, la redenzione.

Markiplier ha raccontato che 'Iron Lung' inizialmente doveva uscire in appena cinquanta cinema, prima che gli esercenti decidessero di scommettere sul film e programmarlo in sale di tutto il Paese. Ha ricevuto anche una proposta da un importante Studio interessato alla distribuzione, ma ha scelto l’autodistribuzione. "Non sono un grande Studio, quindi la divisione degli incassi con le sale è praticamente 50 e 50. Ed è davvero bello, perché vincono tutti". Il risultato di 'Iron Lung' non è solo sorprendente: è un segnale. Un outsider che entra dalla porta principale nell'Olimpo del cinema pur non essendo un regista nel senso tradizionale del termine. Non ha uno storico ad Hollywood, non ha alle spalle un grande Studio e né un sistema di marketing convenzionale. Nessun passato a Hollywood, nessuno Studio alle spalle, nessuna macchina promozionale convenzionale. Ha qualcosa di diverso: una community gigantesca e fedele che lo segue dal giorno zero.

Tag
Iron Lung youtuber cinema indipendente post apocalittico
