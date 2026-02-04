circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro a 'I Fatti Vostri', Ivano Michetti lancia una scarpa in studio: cosa è successo

Tensione tra il chitarrista de 'I Cugini di Campagna' e l’occupante abusiva della sua casa

Ivano Michetti - I Fatti Vostri
Ivano Michetti - I Fatti Vostri
04 febbraio 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Momenti di tensione, con un 'sottofondo' di ironia, a 'I Fatti Vostri'. E'andato in scena un acceso scontro tra Ivano Michetti, storico chitarrista dei Cugini di Campagna, e la donna che secondo il musicista occuperebbe abusivamente un'abitazione di proprietà dell’artista.

Michetti aveva già raccontato la propria disavventura nei mesi scorsi durante una puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. La vicenda ha avuto inizio nel 2022, quando Michetti aveva affittato l'appartamento a un cittadino iracheno per una cifra mensile di 350 euro. L'uomo, rientrato temporaneamente nel proprio Paese, aveva lasciato l’immobile a Samia, subentrata senza un contratto regolare. Al suo ritorno, tuttavia, non era più riuscito a rientrare in casa, la donna aveva cambiato la serratura. Nel 2024 si è conclusa una lunga battaglia legale con una condanna nei confronti della donna.

Durante la puntata de 'I Fatti Vostri' andata in onda il 3 febbraio, la donna ha promesso di lasciare l'immobile e ha indicato la data del 24 marzo, ma le sue parole non hanno convinto del tutto il musicista. "Lo ha detto davanti a tutta Italia, ma lo deve dire davanti. A gennaio aveva già promesso di andarsene. Vedremo", ha dichiarato Michetti.

In collegamento, la donna ha spiegato di non poter lasciare l’abitazione prima del 24 marzo, perché il figlio di 22 anni starebbe scontando lì gli arresti domiciliari fino al 17 marzo, motivo che avrebbe portato il giudice a rinviare lo sfratto. Anche se secondo Michetti, non si tratterebbe del figlio, ma del nuovo compagno della donna. La replica della donna ha infastidito il chitarrista che poi si è tolto una delle sue celeberrime scarpe 'da scena', con zeppa altissima, e l'ha lanciata al centro dello studio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ivano michetti i fatti vostri i cugini di campagna
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza