A Genova La Panoramica, dal 15 al 18 settembre il festival della mobilità sostenibile

A partire da giovedì 15 settembre 2022 (con chiusura domenica 18 settembre), sbarca a Genova 'La Panoramica', il nuovo festival dedicato al mondo della mobilità sostenibile, dell’automotive e delle tecnologie urbane intelligenti. Un evento promosso e organizzato da Motors Grouping e Clickutility on Earth, con il patrocinio di Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria.

La manifestazione si snoderà tra il centro storico e Piazza Caricamento, nel cuore della città portuale, in un unico filo che collega passato, presente e futuro della mobilità. Ma 'La Panoramica' sarà anche un’occasione per interrogarsi sulle nuove soluzioni e opportunità dell’automotive, nel pieno della più importante transizione energetica che l’Europa abbia mai conosciuto. Il festival sarà articolato in 4 pilastri tematici: Citytech è l’evento B2B dedicato alla mobilità (dal 15 al 16 settembre al Talent Garden Genova, Giardini Baltimora); Startup Innovation festival (dal 15 al 16 settembre nell’area dei nuovi Giardini Baltimora); La Panoramica Awards 2022, cena di gala durante la quale saranno premiati i Wheel Be 2050 (venerdì 16 settembre, ore 20, Palazzo della Borsa); Motors+, un vero e proprio Mobility Market Village aperto al pubblico (in piazza Caricamento dal 17 al 18 settembre).

“È tutto pronto per la prima edizione del nostro nuovo Festival La Panoramica - ha detto Jonny Lo Piscopo, presidente e founder di Motors Grouping, che questa mattina ha presentato ufficialmente l’evento - Ci saranno oltre 30 aziende espositrici impegnate nel settore della mobilità sostenibile e dell’automotive all’avanguardia che tratteranno, insieme ad autorità ed esperti, gli hot topic del momento come decarbonizzazione, logistica green, maas, sharing e molto altro ancora. Inoltre, ci attendiamo un’affluenza di circa 10.000 persone al giorno nel nostro Mobility Village esperienziale per avvicinare anche la cittadinanza a tematiche di grande importanza per l’intero Paese. Ma quella di quest’anno sarà solo la prima edizione di un evento che si propone di diventare un appuntamento fisso per la città”.