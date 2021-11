A New York torna la parata di Thanksgiving, Biden: 'L'America è tornata'

Dopo la pausa dello scorso anno a causa del Covid, tornano a sfilare per le strade di Manhattan i carri e i palloni giganti per la tradizionale sfilata della Festa del Ringraziamento. A sorpresa il presidente si è collegato telefonicamente con il programma che trasmetteva la diretta

"Dopo due anni voi siete tornati, l'America è tornata: non c'e' nulla che noi non siamo in grado di superare". E' questo il messaggio di auguri per la Festa del Ringraziamento che Joe Biden ha rivolto agli americani collegandosi telefonicamente con la trasmissione Today che seguiva in diretta la Macy’s Thanksgiving Day Parade, la tradizionale parata con i carri e palloni giganti che quest'anno, a segnare il progressivo ritorno alla normalità dopo la pandemia, è tornata a sfilare per strade di New York.

La Macy’s Thanksgiving Day Parade, arrivata alla sua 95esima edizione, è diventata uno degli appuntamenti più attesi della Festa del Ringraziamento. Lo scorso anno, quando la pandemia di Covid infuriava e non era ancora partita la campagna vaccinale, la parata era stata solo un evento televisivo, con i carri che hanno sfilato nella città deserta.

Quest'anno invece newyorkesi e turisti sono tornati ad affollare le strade di Manhattan lungo le quali sfileranno i carri. Sono naturalmente applicati dei protocolli di sicurezza e per partecipare alla sfilata sui carri bisogna essere completamente vaccinati, questo esclude quindi i bambini sotto i 12 anni, per i quali la campagna vaccinale è iniziata solo recentemente.

La sfilata - in tutto 28 carri e 15 palloni giganti - è partita alle 9, le 15 in Italia, dall'Upper West Side ed ha percorso il tradizionale percorso per tutta Manhattan fino alla sede dei grandi magazzini Macy's, a Midtown, che quasi un secolo fa ha iniziato questa tradizione tutta newyorkese.