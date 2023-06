A Roma i 'Premi Margutta' a imprenditori, artisti, attori, scrittori, giornalisti

Si è svolta a Roma, al Palazzo della Cancelleria, la cerimonia di premiazione dei vincitori della 17esima edizione de l 'Premio Margutta - La Via delle Arti', tradizionale appuntamento culturale ideato nel 2006 dall’art director Antonio Falanga, organizzato dalla general manager Grazia Marino e prodotto da Spazio Margutta; iniziativa patrocinata dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma Capitale e dall’Associazione internazionale Via Margutta. Ai vincitori, Cinzia Malvini storica conduttrice della manifestazione ha conferito la scultura del 'Premio Margutta', opera esclusiva realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco, ispirata ai due mascheroni della Fontana degli Artisti in Via Margutta.

Il premio per la sezione Arte è stato assegnato al Palazzo della Cancelleria, a ritirare il premio Gemma Meli; per la sezione Imprenditoria il premio conferito alla Banca del Fucino è stato ritirato dal presidente Mauro Masi; alla voce del cinema italiano Francesco Pannofino il premio per la sezione Cinema; per la sezione Teatro il riconoscimento va a Marisa Laurito; a Daniele Cipriani il premio per la sezione Danza; all’eccellenza Made in Italy della cravatta, Maurizio Marinella, il premio per la sezione Moda.

Nel settore dei media, per la sezione Giornalismo ha ritirato il premio Giorgia Cardinaletti giornalista del Tg1; per la sezione Libri il riconoscimento è stato conferito a Beppe Convertini autore del libro "Paesi miei" (Rai Libri); ad Anna Pettinelli il Premio per la sezione Musica; il premio per la sezione Televisione alla giornalista Ingrid Muccitelli; per la sezione Fiction premiati Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti protagonisti di 'Un posto al sole'; a Carmen Lasorella il Premio alla Carriera. Infine, tre le targhe Italian Style: a Zahir Gioielli storico marchio di alta gioielleria di Catania; a De Vivo dal 1955 a Pompei e all'Accademia della Moda e del Design Sitam di Lecce.