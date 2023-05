La Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) ha organizzato a Roma il 56° Congresso nazionale che quest’anno si è svolto in contemporanea con il 17° World Congress on Public Health. Gli esperti, provenienti da tutto il mondo, si sono confrontati sulle principali sfide alla salute pubblica di adulti e minori in un mondo caratterizzato da pandemia, guerre, crisi economica e cambiamenti climatici.