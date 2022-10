A Singapore 8 startup innovative italiane

Il Global Start Up Program approda per la prima volta a Singapore, principale hub finanziario e dell’innovazione tecnologica del Sudest Asiatico. Sono otto le startup innovative italiane scelte come protagoniste del percorso di due mesi presso Accelerating Asia, un acceleratore locale altamente dinamico nell’ecosistema innovativo della citta’-Stato. “Grazie a questo programma - ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Singapore Mario Vattani - queste giovani startup saranno impegnate in un percorso di crescita e apprendimento con un fitto calendario di sessioni di mentoring, workshop, eventi di networking e incontri con potenziali investitori e corporate”.

La scelta di includere Singapore, che è il più importante snodo per l’innovazione tecnologica nella regione ASEAN, nel Global Startup Program organizzato da Agenzia ICE in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e’ stata fortemente voluta dalla Farnesina su impulso dell’Ambasciata a Singapore, in seguito a diversi incontri tra i Ministri degli Esteri dei due paesi.

“Il Global Start Up Program - ha spiegato la responsabile dell’Ufficio a Singapore, Ilaria Piccinni - rappresenta per le nostre imprese operanti in settori tecnologici uno strumento altamente innovativo per sviluppare le competenze e migliorare il proprio business apportando un contributo all’attivita’ economica del Paese”.

Le startup selezionate per Singapore provengono da diversi settori operativi, dall’Intelligenza Artificiale all’Edtech, dai Media, al Fintech e allo Spazio.

LANP, attraverso la sua piattaforma Ulisse, sviluppa una tecnologia per il rilevamento completamente automatico di persone e oggetti nello spazio fisico, misurando accuratamente il traffico pedonale in edifici, spazi pubblici e negozi al dettaglio.

BEYOND THE BOX e’ una piattaforma che permette a tutte le aziende di accedere alle competenze necessarie, dando la possibilita’ ai propri dipendenti di entrare in contatto con esperti che possano rispondere a problemi e richieste quotidiane, organizzando videochiamate one-to-one.

LPE GROUP, tramite la piattaforma Wait4call, e’ la prima piattaforma digitale di pubblicita’ audio rivolta ad aziende che possono realizzare spot audio personalizzati per i loro clienti, nel tempo che intercorre tra l’invio della chiamata e la risposta dell’interlocutore. L’utente guadagna dei crediti che possono essere spesi sui marketplace dell’azienda.

DELTA SPACE LEONIS sviluppa nano satelliti e utilizza le tecnologie dello spazio per ambiti di applicazione su diversi temi tra cui l’agricoltura, la protezione civile, i cambiamenti climatici, IoT, le telecomunicazioni e il settore automobilistico.

DEED SRL sviluppa un dispositivo (braccialetto) che si puo’ utilizzare per pagamenti o per misurarare i dati biometrici e l’attivita’ fisica del corpo, ma introduce un elemento innovativo dato dalla possibilita’ di ascoltare contenuti audio o rispondere a una telefonata semplicemente toccando l’orecchio (bone conduction technology).

B-ZERO realizza una tecnologia per risolvere diversi problemi e rischi connessi all’archiviazione, condivisione e firma di file. Notarify è la prima piattaforma per la gestione di tutto il ciclo di vita dei documenti con validazione in Blockchain, ossia la cosiddetta “notarizzazione”, che consente di ottenere una data certa e una prova di immutabilità del contenuto. Ogni documento caricato su Notarify diventa, automaticamente un “originale digitale”.

WYBLO automatizza le pratiche amministrative e consente la gestione digitale di tutti i dati collegati a corsi di formazioni, agli insegnanti e agli studenti dei corsi, in una sola piattaforma.

DOODLE APPS sviluppa applicazioni social focalizzate su verticali specifici dotandole di funzionalità pensate per la pratica del Social Commerce. Alle aziende viene fornito un canale digitale con cui raggiungere clienti altamente profilati, studiarne comportamenti e preferenze con l’obiettivo di migliornarne l’esperienza di acquisto online. Piu’ di un semplice e-commerce, il cliente finale viene coinvolto in tutte le fasi che precedono e seguono l’acquisto, creando per lui un ambiente digitale su misura.