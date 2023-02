A Spin Time preparativi per maschere: "sabato corteo e festa aperta a tutti nel palazzo"

Anche gli inquilini dello Spin Time Labs, il palazzo occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme nel cuore di Roma, si preparano a festeggiare il carnevale. Sabato alle 15 partirà un corteo con un carro lungo 10 metri che girerà il quartiere Esquilino insieme ai ragazzi e alle ragazze della Roboterie, della redazione di Scomodo e della rete degli studenti medi di Roma centro con la collaborazione del Polo Civico, in particolare Matemu' e l'associazione Genitori Di Donato. "Sono settimane che lavoriamo al nostro carnevale - raccontano all'Adnkronos alcuni inquilini - Ogni anno organizziamo una festa molto partecipata, multietnica e multiculturale, alla quale possono partecipare tutti, non solo chi vive nel palazzo. L'obiettivo è creare una vera e propria comunità aperta e solidale, oltre i pregiudizi".

Nel palazzo dove l'elemosiniere del Papa si improvvisò elettricista per riattaccare la corrente staccata per morosità - l'immobile, di proprietà privata, è occupato da decenni - si potrà assistere alle danze e agli spettacoli organizzati dalle comunità migranti equadoregna, boliviana, peruviana, moldava e brasiliana con i loro abiti da parata tipici, mentre daranno il loro contributo gruppi musicali folk del Sud Italia. "Sarà con noi anche l'associazione genitori Di Donato e la scuola popolare Icbie - aggiungono gli inquilini - con le attività per i più piccoli e tutti coloro che hanno preso parte alle attività di Spin Time. Sarà un percorso breve ma ricco di esibizioni, colori, musica e arte in movimento. Aperto, invece, all'interno del palazzo il laboratorio in cui i bambini del palazzo e del quartiere - che frequentano il doposcuola a Spin Time - costruiscono e colorano le loro maschere".