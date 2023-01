A Valencia Ford potenzia impianto energia solare, obiettivo 10 MW

La casa dell?Ovale Blu va avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità secondo cui entro il 2035 saranno venduti solo veicoli elettrici a zero emissioni in Europa con una totale neutralità carbonica per tutta la sua impronta produttiva europea,

Ford annuncia il potenziamento dell'impianto a energia solare presso lo stabilimento di Almussafes a Valencia, in Spagna, un processo con cui il brand va avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità secondo cui entro il 2035 saranno venduti solo veicoli elettrici a zero emissioni in Europa con una totale neutralità carbonica per tutta la sua impronta produttiva europea, inclusa la logistica e i fornitori.

L’area fotovoltaica, che converte l’energia solare in elettricità, si trova in una zona dello stabilimento spagnolo che non è dedicata alla produzione e comprende due distese di pannelli solari in grado di produrre quasi 4.641 megawattora all’anno, livello che aumenterà quest'estate di 3.762 megawattora, e che sarà accompagnato dall'obiettivo di espandere le aree di pannelli solari su altri terreni non destinati alla produzione, per raggiungere i 10 megawatt entro il 2024. Al vaglio anche la fattibilità di potenziali future installazioni di pannelli solari sui tetti degli edifici della fabbrica.

Dal primo gennaio 2022, tutta l’energia elettrica utilizzata dallo stabilimento Ford di Almussafes proviene da fonti rinnovabili e tutta l’energia elettrica acquistata per il fabbisogno degli impianti di produzione Ford in Europa deriva da fonti rinnovabili al 100%. L’azienda è alla continua ricerca di nuove opportunità per aumentare l’uso di energia rinnovabile e punta a utilizzare elettricità 100% carbon-free in tutti gli impianti di produzione a livello globale entro il 2035.