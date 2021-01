(Adnkronos)

Sono 240 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 90 anni) di coronavirus registrati oggi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla regione, sono stati segnalati altri 2 morti. “Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che la Regione Abruzzo sarà arancione, come gran parte del territorio nazionale. Nonostante la Cabina di regia abbia registrato impatto basso, probabilità moderata, nessuna allerta, livello di rischio complessivo moderato, purtroppo l’indice RT a 1,12 (praticamente allineato alla media nazionale) porta l’Abruzzo in arancione a partire da domenica"., ha detto il governatore Marco Marsilio, sottolineando che "purtroppo la nuova soglia più restrittiva recentemente approvata dal Governo produce questo risultato".