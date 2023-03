Acqua, territorio e viticoltura al centro del 7° incontro dell’IFV a Tolosa

Il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre che ha visto sensibilmente ridotte le precipitazioni. Un tema sempre più importante da affrontare e di cui discutere è proprio quello dell’acqua per l’agricoltura. Acqua, territorio e viticoltura è stato infatti l’argomento che a Tolosa ha visto circa 200 addetti ai lavori dibatterne al 7° incontro organizzato dall’IFV (Istituto francese per la vite e il vino) e l'interprofession des vins du Sud-Ovest.

"Il 2022 ha significato un terzo in meno di precipitazioni nel bacino dell'Adour-Garonne e nelle falde freatiche che attualmente faticano a riempirsi", osserva Guillaume Choisy, direttore generale dell'Agenzia per l'acqua dell'Adour-Garonne. In questo contesto, l'accesso all'acqua per l'irrigazione sta diventando un tema caldo come evidenziato da un'indagine condotta nel 2021 nell'ambito del progetto Interreg TripleC. Su 294 agricoltori, circa un terzo ritiene che l'acqua resti la prima necessità delle aziende agricole per adattarsi ai cambiamenti climatici.

Per Jean-François Berthoumieu dell'Association Climatologique de la Moyenne Garonne (ACMG), è fondamentale usare il buon senso, trovare soluzioni locali e sostenibili e adattare la legge sull'acqua al contesto climatico. “L'acqua immagazzinata nel suolo, nelle zone umide, nelle acque sotterranee o nei laghi di nuova formazione, potrebbe essere utilizzata nelle giornate calde per irrigare piante che ci raffredderebbero producendo biomassa in condizioni di temperatura più calde”.

Utilizzare acque reflue trattate. Un'altra soluzione presa in considerazione per irrigare di più senza esaurire la risorsa idrica è proprio il riutilizzo delle acque reflue trattate (REUT). Denis Caboulet, ingegnere agronomo dell'IFV, e Jean-Michel Axes, direttore del dipartimento Ciclo dell'acqua dell'agglomerato Grand Narbonne, hanno presentato i due siti pilota per l'irrigazione della vite nell'Aude.

Altri progetti sono allo studio, ma Jean-Michel Axes precisa che l'implementazione dell'approccio REUT rimane ancora oggi dipendente dall'evoluzione delle normative, nonché dai notevoli costi di investimento per un utilizzo piuttosto limitato ai soli due mesi per la viticoltura.

