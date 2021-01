Ad Janssen: "Con nostro vaccino a breve strumento in più contro Covid"

(Adnkronos Salute)

"A breve avremo un importante strumento in più nella lotta contro la pandemia, che ci sta tenendo col fiato sospeso da circa un anno. I dati di efficacia del nostro candidato vaccino contro il Covid-19, che è stato testato nell’ambito di uno tra i più ampi studi clinici tra quelli attualmente condotti - sia come numero di volontari che di Paesi coinvolti - dimostrano che una singola dose è efficace all’85% nel prevenire le forme gravi della malattia in tutte le fasce di popolazione studiate, in tutte le aree geografiche coinvolte: Usa, America Latina, Sud Africa". A dirlo Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia commentando i risultati preliminari della sperimentazione di fase 3 del vaccino della Janssen, azienda appartenente al gruppo Johnson & Johnson.

"Pensate - continua Scaccabarozzi - a quanto questo possa significare nell’ottica di contribuire a ridurre la pressione sulle terapie intensive delle nostre strutture sanitarie".

"L’efficacia del nostro vaccino è tanto più significativa se si considera che è confermata anche per le varianti brasiliana e sudafricana. Stiamo parlando dell’unico vaccino a dose singola ad aver concluso la fase 3, un’unica somministrazione che porterà benefici in termini di tempistiche e organizzazione logistica, anche in virtù della sua conservazione a temperature di frigorifero, tra 2° e 8°. Proseguiremo ancora più fiduciosi e determinati nella collaborazione con le autorità competenti per garantire l’effettivo arrivo del vaccino nel più breve tempo possibile in tutto il mondo".