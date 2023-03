Adgi: "Domani a Palazzo Montecitorio il seminario ‘Performance e parità’"

‘Performance e parità’: è il titolo scelto per il seminario organizzato dall’Associazione Italiana Donne Giuriste che si svolgerà domani (dalle ore 16 alle 20) a Roma, presso la ‘Sala della Regina’ di Palazzo di Montecitorio. Sarà tenuto dalla mental coach Nicoletta Romanazzi e sarà indirizzato a tutte le socie Adgi.

Il Direttivo Nazionale ha ritenuto di organizzare l’incontro in prossimità dell’assemblea del 18 marzo 2023, per condividere un momento di riflessione sullo sviluppo delle proprie capacità di gestire il proprio ruolo e migliorare i rapporti professionali con gli altri. Tre personalità, ciascuna scelta per le proprie caratteristiche e il ruolo che rappresenta, al centro di questo evento che si propone come una significativa opportunità di formazione: “Olga Urbani, presidente della Urbani Tartufi, Cavaliere del Lavoro, è - spiega Irma Conti, presidente nazionale Adgi - una imprenditrice determinata e coraggiosa, oltre che una donna dal cuore grande, capace di coniugare la passione per il suo lavoro con il ruolo altrettanto importante di mamma. Giovanni Malagò, presidente del Coni, perché riteniamo che lo sport sia merito, e abbiamo sempre sostenuto che proprio il merito favorisca le pari opportunità. Nicoletta Romanazzi, mental coach, per imparare ad essere più performanti anche per una sana autocritica che ci porti a vedere, nell’ambito degli stereotipi, dove siamo oggi collocate”.