AdMaiora con Agid per progetto di comunicazione

Roma, 22 mar. (Adnkronos)

Ad Maiora, attiva nel digital marketing dal 1997, è stata selezionata da AgID, a seguito di bando di gara, per la comunicazione e la strategia Seo del programma sull’identità digitale. L’attività di realizzazione contenuti rappresenta una nuova sfida per il team: l’obiettivo è raccontare il programma ai cittadini, alla Pubblica amministrazione e alle aziende, attraverso una strategia di contenuti ottimizzati Seo e la creazione di materiale, editoriale e multimediale, per il sito web.

Oltre alla creazione di una content strategy, Ad Maiora offrirà un servizio di monitoring per analizzare il cambiamento di percezione online e intervenire con contenuti mirati a rispondere alle domande che emergono online.