Afghanistan, "evacuazioni Gb da Kabul termineranno in 24-36 ore"

Le operazioni britanniche di evacuazione da Kabul, in Afghanistan, termineranno entro "24-36 ore". Lo hanno rivelato al 'Guardian' fonti del ministero della Difesa britannico dopo il G7 in cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è rimasto fermo sul 31 agosto come data del ritiro nonostante la richiesta di Boris Johnson di prorogare il ponte aereo anche oltre la deadline imposta dai Talebani.

Secondo le fonti, l'esercito americano necessita di almeno altri due-tre giorni per chiudere le sue operazioni a Kabul, mentre Londra lascerà fino all'ultimo momento la possibilità di evacuare persone a rischio e vulnerabili.