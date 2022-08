Afghanistan, l'esperto: "Rischio diventi trampolino jihadismo globale"

Bertolotti (Ispi): "Il paradosso di al-Qaeda in parte rappresentata all'interno del governo talebani. Vede i Talebani come modello di riferimento per gruppi insurrezionali, jihadisti e radicali dall'Africa subsahariana al Sudest asiatico".

Passato un anno dal ritiro delle forze internazionali e dal ritorno al potere dei Talebani, l'Afghanistan è "di fatto una terra in cui vi è assenza di comando e controllo da parte dell'autorità centrale", che "addirittura tollera, quando non sostiene direttamente, la presenza di gruppi jihadisti radicali che potrebbero trasformare" il Paese "in un trampolino del jihadismo globale". Risponde così Claudio Bertolotti, ricercatore associato Ispi e direttore di Start InSight, se gli si chiede quali siano i rischi per un Paese martoriato da decenni di guerre e di nuovo in mano ai Talebani.

Con un passato di missioni in terra afghana, quando "tra il 2003 e il 2008 era a capo della sezione contro-intelligence e sicurezza della Nato", è stato "uno dei 500 italiani che ha fatto parte dell'operazione Usa 'Enduring Freedom'" e oggi in un'intervista all'Adnkronos sottolinea la "presenza, non solo indisturbata ma addirittura come ospite formale di Sirajuddin Haqqani, in Afghanistan di Aymar Al-Zawahiri", il numero uno di al-Qaeda la cui uccisione a Kabul è stata annunciata nei giorni scorsi dagli Usa. Quel Sirajuddin, comandante della 'rete Haqqani', vicina ad al-Qaeda, figlio del defunto Jalaluddin Haqqani e da un anno ministro degli Interni del governo talebano.

Bertolotti parla del "ruolo chiave attribuito" ad al-Qaeda in questo Afghanistan, della "presenza nel Paese di un gruppo terroristico con una visione globale", un gruppo che "nelle parole di Al-Zawahiri ha definito i Talebani come i portatori dell'interpretazione corretta della sharia, che dovrebbe essere applicata a livello globale", quindi "indicando i Talebani come modello di riferimento per tutti quei gruppi insurrezionali, jihadisti e radicali che dall'Africa subsahariana fino al Sudest asiatico si stanno diffondendo e addirittura consolidando".

'minaccia crescente Stato islamico Khorasan, aumenta conflittualità all'interno della compagine talebana'

Al-Qaeda, rileva, "è il principale attore a cui si associa il suo competitor per eccellenza, lo Stato islamico Khorasan", la "variante" nella regione dello Stato islamico. Uno "Stato islamico regionale che si è consolidato territorialmente, compete con il governo talebano e si è trasformato in una minaccia concreta, crescente alla sicurezza stessa dell'Afghanistan, inteso come Emirato islamico, ma anche alla sicurezza dei suoi cittadini". La componente sciita in particolare. Quella che, sottolinea, lo "Stato islamico Khorasan ha indicato come principale obiettivo insieme ai Talebani", considerati dal gruppo "come apostati, corrotti, come coloro che hanno accettato un compromesso con l'Occidente". E' in questo 'quadro' che si inserisce la notizia della morte in un attacco di un attentatore suicida a Kabul, rivendicato dall'Is-K, di Rahimullah Haqqani, figura influente che sosteneva il governo talebano e si era pronunciato a favore del diritto all'istruzione delle donne.

E, dice Bertolotti, "la solidità di questo trampolino del jihad globale accresce col tempo a mano a mano che aumenta la conflittualità all'interno della stessa compagine talebana". Perché, osserva, "il rischio è che le correnti all'interno del movimento talebano possano trasformare questa competizione per il potere in un confronto armato". E all'interno di questo possibile confronto armato si inserirebbero "tre variabili", che l'esperto indica nello Stato islamico Khorasan, nella "galassia di gruppi più o meno piccoli di jihadisti che in Afghanistan si stanno consolidando" e nella "cosiddetta resistenza afghana" - quella identificata con il Panjshir che è diventata il 'Fronte nazionale di resistenza' e che è guidata da Ahmad Massoud, il figlio del 'Leone del Panjshir' - che "si inserisce in un contesto conflittuale amplificandolo", pur "non avendo la capacità di poter sconfiggere i Talebani".

Quello della resistenza afghana, sottolinea Bertolotti, è un "elemento importante, non numericamente, ma da un punto vista politico" in un Afghanistan in cui i "Talebani hanno preso il potere, hanno posto un governo di fatto che però nel concreto non è in grado gestire la cosa pubblica afghana né di garantire quella minima cornice di sicurezza fisica ma anche economica di cui la popolazione ha bisogno". A questo si aggiunge, rimarca, l'elemento di "'esclusività" del governo talebano "in contrapposizione all'auspicata inclusività". Di fatto, osserva, "si è assistito a una presa e consolidamento del potere da parte della forte componente della Shura di Quetta", la storica leadership talebana "che si è di fatto trasformata in forza di governo esclusiva dell'Emirato islamico dell'Afghanistan".

'il paradosso di al-Qaeda in parte rappresentata all'interno del governo talebano'

Escluse dalla spartizione del potere, sottolinea, "le molteplici e variegate realtà talebane che nel corso degli anni e in particolar modo nell'ultimo periodo si sono coalizzate attorno al principale e storico nucleo talebano". Esclusi in particolare "i Talebani del nord e dell'ovest, la componente uzbeka". Un governo quello talebano, dice Bertolotti, che "non risponde in toto a quelle che erano le premesse dell'Accordo di Doha" del febbraio 2020 tra i Talebani e gli Usa e che "prevedeva tra i punti i principali l'esclusione dell'influenza ma anche della presenza fisica di associati ad al-Qaeda in territorio afghano". Il raid Usa contro al-Zawahiri nel centro di Kabul.

E oggi siamo con il "paradosso" di "vedere al-Qaeda in parte rappresentata all'interno" del governo talebano e "con un ruolo di consulenza e confronto, in particolar modo con l'ala più oltranzista legata alla rete Haqqani, alla figura di Sirajuddin Haqqani", che "si contrappone, un po' anche in competizione interna, all'altra ala più 'pragmatica'" quella del malawi Yaqoob - figlio del mullah Omar, il fondatore dei Talebani, e oggi ministro della Difesa dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, fresco di 'promozione' da mullah a malawi - e degli "associati" al mullah Baradar, vice premier del governo talebano e di fatto con un'autorità ridimensionata dopo essere stato il protagonista degli Accordi di Doha. E, conclude, "Sirajuddin e Yaqoob sono di fatto i due uomini di fiducia del malawi Haibatullah Akhundzada", leader supremo dei Talebani.