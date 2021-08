Afghanistan, "probabile un altro attacco terroristico a Kabul"

Afghanistan, oggi il presidente americano Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono stati avvertiti dal loro team della sicurezza nazionale "che un altro attacco terroristico a Kabul è probabile". Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca, citato dalla Cnn, aggiungendo che "i prossimi giorni di questa missione saranno i più pericolosi". Gli Stati Uniti, ha sottolineato il funzionario, stanno prendendo "le massime misure di protezione all'aeroporto di Kabul".

La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki in una nota ha riferito che il presidente "ha incontrato questa mattina nella Situation Room iil suo team per la sicurezza nazionale, tra cui i nostri comandanti e diplomatici sul campo". Hanno riferito che anche dinanzi alla possibilità di "un nuovo attacco, i nostri uomini e donne coraggiosi stanno continuando a condurre un'operazione di evacuazione storica, con i militari che stanno portando via migliaia di persone ogni poche ore".

Il team della sicurezza nazionale ha illustrato al presidente americano anche " i piani per individuare obiettivi dell'Isis-k". L'Isis-K ha rivendicato ieri l'attentato fuori dall'aeroporto di Kabul e Biden ha promesso che l'attacco terroristico non rimarrà impunito.