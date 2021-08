Afghanistan, Talebani 'aprono' a donne: "Dovrebbero essere in struttura governo"

"L'Emitato islamico non vuole che le donne siano vittime. Dovrebbero essere nella struttura del governo in base alla sharia". Sono le parole, riportate dalla tv satellitare al-Jazeera e dalla turca Trt, arrivate da Enamullah Samangani, rappresentante della "commissione cultura" dei Talebani, 'nuovi padroni' dell'Afghanistan dopo la resa di Kabul. "La struttura del governo non è del tutto chiara, ma - ha aggiunto - dovrebbe esserci una guida completamente islamica e tutte le parti dovrebbero partecipare".