Agricoltura: Patuanelli, 'ruolo essenziale in tenuta socioeconomica '

Roma, 4 mar. (Adnkronos)

"Per parlare dell'importanza dell'agricoltura nella crescita sostenibile del Paese bisogna partire da due presupposti, l'agricoltura ha un ruolo essenziale nella tenuta socioeconomica del Paese e dall'altra parte dobbiamo dare per certo il percorso di sostenibilità che tutte le attività produttive del Paese devono compiere nei prossimi anni". Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli intervenendo in un video messaggio ad "Agricoltura 100", l’evento di premiazione delle migliori aziende agricole sostenibili italiane organizzato da Confagricoltura e Reale Mutua assicurazioni rimarcando il fatto che il governo sta mettendo al centro la realizzazione del nuovo ministero della Transizione ecologica "che dovrà guidare questa fase di sostenibilità delle attività produttive".