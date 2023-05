Ail, convegno nazionale su 'Impatto ambientale e rischio sanitario'

Si svolgerà a Roma venerdì 5 maggio il Convegno nazionale 'Curare è prendersi cura', organizzato dall'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma (Ail). L'evento, giunto quest'anno alla terza edizione, con il titolo 'Impatto ambientale e rischio sanitario' vuole esplorare le connessioni esistenti tra le esposizioni agli inquinanti ambientali e le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini.

I lavori - spiega Ail in una nota - si apriranno alle 10 e saranno articolati in tre sessioni, una mattutina e due pomeridiane, che affronteranno il tema della salute e dell'ambiente da differenti prospettive: rischio ambientale la prima ed effetti ambientali sulla salute la seconda. L'ultima parte del convegno sarà invece dedicata al benessere e alla qualità della vita.

Con questo evento l'Ail intende contribuire alla promozione della conoscenza scientifica sul rapporto tra salute e ambiente. In particolare, vuole fare luce sui fattori ambientali e sociali, economici e industriali, che possono incidere sull'insorgenza di malattie come i tumori del sangue, incoraggiando strategie di tutela dello stato di salute. L'evento è aperto a tutti, ma si rivolge in particolare a esperti della salute e dell'ambiente, alle istituzioni, ai media e a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle possibili correlazioni tra rischio ambientale e salute umana nel contesto delle società industriali in cui viviamo, con lo scopo, là dove studi ed esperimenti convalidino le correlazioni o conducano addirittura a rapporti di causa/effetto, di individuare i fattori di prevenzione che possano rimuovere i danni temuti, o almeno ridurli significativamente, per un miglioramento generale della salute e, al contempo, delle condizioni di salute dei singoli cittadini.