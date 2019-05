Pakistan, attacco in hotel di lusso

Immagine di repertorio (Xinhua)

Attacco al Pearl Continental Hotel nella città portuale pakistana di Gwadar. L'albergo a cinque stelle è stato assaltato da un commando di "tre o quattro uomini armati" ed "è in atto uno scontro a fuoco", come ha confermato un comandante della Polizia di Gwadar, Aslam Bangulzai, citato da DawnNews. Stando a quanto riferisce la Bbc, l'attacco è stato rivendicato dal gruppo separatista 'Esercito di liberazione del Baluchistan' che ha affermato di voler colpire gli investitori stranieri, cinesi per primi.

Un ministro del governo provinciale, Mir Zia Langove, ha parlato di "feriti tra le persone presenti all'interno dell'albergo". Mentre un agente della sicurezza dell'hotel è morto. La polizia, riporta DawnNews, ha escluso che nella struttura siano presenti stranieri. Secondo Express News, invece, sono stati evacuati in sicurezza dalla struttura "la maggior parte degli ospiti stranieri e locali". Il ministro capo del Baluchistan, Jam Kamal Khan, ha condannato "l'attacco terroristico".