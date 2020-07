Attacco petrolio, Riad: "Tutte le prove portano all'Iran"

(Afp)

"Tutte le prove che abbiamo raccolto dai siti dimostrano che sono stati usati armamenti iraniani nell'attacco. Tutte le prove che abbiamo raccolto puntano all'Iran". Lo ha detto in una conferenza stampa il portavoce del ministero della Difesa saudita nonché portavoce della coalizione a guida saudita che combatte contro i ribelli Houthi in Yemen, Turki al-Malki. "I missili da crociera usati" negli attacchi agli impianti petroliferi sauditi sono tecnologicamente "avanzati", "abbiamo la data di produzione che è il 2019 - i Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno questo tipo di armi", ha aggiunto.

L'attacco contro gli impianti petrolieri sauditi, ha spiegato, "è stato lanciato da nord ed è fuori discussione che sia stato sponsorizzato dall'Iran. Stiamo lavorando per conoscere il punto esatto" da cui è partito. Il portavoce, che ha mostrato alcuni rottami dei droni e dei missili usati nell'attacco, ha sottolineato che "non è partito dallo Yemen nonostante gli sforzi dell'Iran di farlo apparire come tale".

"Il regime iraniano ha attaccato gli impianti con 18 droni e sette missili cruise, tra cui tre caduti prima e che non hanno raggiunto la destinazione finale" ha spiegato il portavoce, aggiungendo che i missili utilizzati hanno una gittata di 700 chilometri, circostanza che indica che non sono stati lanciati dallo Yemen, ma da nord in direzione sud, dunque dall'Iraq e dall'Iran. Al-Malki ha inoltre sottolineato che "l'esito delle indagini dimostra che l'attacco è stato sistematicamente e intenzionalmente pianificato per distruggere le infrastrutture civili".

Al-Malki ha quindi definito i raid contro i due impianti dell'Aramco "un attacco all'economia globale" e ha evidenziato che sono stati utilizzati 25 tra droni e missili. Il portavoce ha sostenuto che il regno saudita è in grado di "proteggere le sue infrastrutture". "Questo attacco non è contro la Saudi Aramco o il regno di Arabia Saudita. E' un'aggressione alla comunità internazionale - ha scandito - Un deliberato tentativo di danneggiare l'economia globale e l'industria dell'energia".

"Siamo stati fortunati per il fatto che non vi sono stati americani uccisi in questo attacco ma ogni volta che si ha un atto di guerra di questa natura, c'è sempre il rischio che questo possa succedere" ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ai giornalisti che lo hanno accompagnato nella sua missione a Gedda, sottolineando che "questo è un attacco di una portata che non abbiamo visto in precedenza", secondo quanto riporta la Cnn. Pompeo ha poi ribadito che "questo è un attacco iraniano", anche nel caso, per lui impossibile, che sia stato condotto dai ribelli Houthi che lo rivendicano. "Se dobbiamo fare qualcosa, lo faremo senza esitazione" ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti in California riguardo alle parole di Mike Pompeo.