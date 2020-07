Offensiva Isis a Homs, 60 morti tra forze Damasco e jihadisti

Immagine di repertorio (Afp)

Sfiora i 60 morti il bilancio dei combattimenti scoppiati ieri nella provincia di Homs, nella Siria centrale, dopo un'offensiva dei jihadisti dell'Isis contro le forze di Damasco. Lo riferisce sul suo sito web l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ong con sede in Gran Bretagna legata agli attivisti delle opposizioni. Secondo l'Osservatorio, si contano 32 morti tra le forze fedeli a Bashar al-Assad e 26 tra le fila dei jihadisti. Damasco non ha sinora fornito un bilancio, ma ha confermato l'invio di militari e miliziani alleati nella zona di al-Sukhnah.