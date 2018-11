L'Egitto ha un primo arbitro donna, l'entusiasmo dei tifosi sugli spalti e sui social media

L'arbitro Sarah Samir

E' un'accoglienza entusiasta quella che i tifosi hanno riservato a Sarah Samir, la prima donna arbitro dell'Egitto. Una carriera che equivale a una sfida ai tabù sociali nel Paese, dove si registra un livello record di molestie e violenze sessuali a danno delle donne. Parlando all'emittente televisiva privata Cbc, Samir ha raccontato di essere felice della reazione del pubblico al suo ingresso in campo. La prima partita che ha arbitrato nel suo Paese, per la cronaca, è stata quella di terza divisione tra le squadre Wadi Degla FC e Talaea El Gaish SC, come riporta il quotidiano al-Masry al-Youm.

Spalti a parte, l'arbitraggio di Samir ha generato reazioni positive anche sui social media, dove molti utenti hanno applaudito la sua scelta. Su Twitter, ad esempio, l'utente egiziano NguZsc ha scritto: "Sarah Samir è una grande cosa per il nostro paese. Stiamo facendo passi avanti''. Un altro utente, Ahmednhad, ha detto: "onestamente lei è bella e in gran forma. Perché non sono tutti come lei gli arbitri egiziani?".