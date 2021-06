Al cuore dell'Europa con l'Identità Digitale

Al via il programma per l'ID europea: aprire un cc, iscriversi all'università, avere la cartella clinica in tutta l'Unione con il telefono.

La Commissione Europea ha proposto ieri un quadro di riferimento per l'identità digitale europea che sarà disponibile per tutti i cittadini, i residenti e le imprese: “I cittadini potranno dimostrare la propria identità e condividere documenti elettronici dai propri portafogli di identità digitale europea direttamente dal proprio telefono. Potranno accedere ai servizi online con la loro identificazione digitale nazionale, che sarà riconosciuta in tutta Europa”.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo per Europe Fit for the Digital Age, ha dichiarato: "L'identità digitale europea ci consentirà di fare in qualsiasi Stato membro ciò che facciamo a casa senza costi aggiuntivi e con meno ostacoli. Che si tratti di affittare un appartamento o di aprire un conto in banca al di fuori del nostro paese d'origine. E di farlo in modo sicuro e trasparente. In questo modo decideremo quante informazioni vogliamo condividere su noi stessi, con chi e per quale scopo. Questa è un'opportunità unica per immergerci più a fondo nell'esperienza di cosa significhi vivere in Europa ed essere europei”. Il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha dichiarato: "I cittadini dell'UE non si aspettano solo un alto livello di sicurezza ma anche di comodità sia che abbiano a che fare con le amministrazioni nazionali, ad esempio per presentare una dichiarazione dei redditi o per iscriversi a un'università europea dove hanno bisogno di un'identificazione ufficiale. I portafogli dell'identità digitale europea offrono loro una nuova possibilità di archiviare e utilizzare i dati per tutti i tipi di servizi, dal check-in in aeroporto al noleggio di un'auto”.

L'Identità Digitale Europea sarà a disposizione di chiunque voglia utilizzarla: qualsiasi cittadino dell'UE, residente e qualsiasi impresa nell'Unione che desideri avvalersi dell'Identità Digitale Europea potrà farlo. Inoltre, i portafogli europei di identità digitale saranno ampiamente utilizzabili come mezzo per identificare gli utenti o per dimostrare determinati attributi personali, ai fini dell'accesso ai servizi digitali pubblici e privati in tutta l'Unione. Gli utenti avranno il controllo dei propri dati: i portafogli di identità digitale europea consentiranno alle persone di scegliere quali aspetti della propria identità, dati e certificati condividere con terze parti e di tenere traccia di tale condivisione. Il controllo dell'utente garantisce che verranno condivise solo le informazioni che devono essere condivise.

Per realizzarla quanto prima, la proposta è accompagnata da una Raccomandazione. La Commissione invita gli Stati membri a istituire uno strumento comune entro settembre 2022 e ad avviare immediatamente i necessari lavori preparatori. Questa cassetta degli attrezzi dovrebbe includere l'architettura tecnica, gli standard e le linee guida per le migliori pratiche. Parallelamente al processo legislativo, la Commissione lavorerà con gli Stati membri e il settore privato sugli aspetti tecnici dell'identità digitale europea attraverso il programma Europa digitale. Il Digital Compass 2030 stabilisce una serie di obiettivi e traguardi che l'identità digitale europea contribuirà a raggiungere. Ad esempio, entro il 2030 tutti i principali servizi pubblici dovrebbero essere disponibili online, tutti i cittadini avranno accesso alle cartelle cliniche elettroniche; e l'80% dei cittadini dovrebbe utilizzare una soluzione eID.