Alcamo ospita la quinta prova del Campionato MTB ASI

L’ASI del settore Ciclismo Sicilia, è stata protagonista della quinta prova del Campionato MTB ASI Giovanissimi 2023 insieme con l’Asd Free Bike For Fun che si è occupata di organizzare la gara svolta all’interno dell’Oratorio Anime Sante, Don Bosco, nel Comune di Alcamo. In questa area, sita nel centro abitato, è stato ricavato il campetto scuola dove l’Asd, organizzatrice dell’evento, allena i suoi iscritti ASI.

Il circuito intero, sviluppato in due piani diversi e interamente sterrato, è stato creato su un sottobosco di Pini ed alberi vari e misura circa 1100 metri, mentre in occasione della prova dei Giovanissimi, sono stati realizzati altri due percorsi più corti per meglio adattarli in riferimento alle categorie in gara, rimanendo quindi in linea alle direttive consigliate in base alle capacità dei vari bambini e ragazzi. Infatti, i vari percorsi si differenziano nell’aspetto tecnico, sulla distanza e sui tempi di percorrenza.

All’evento hanno partecipato 77 ragazzi dell’età compresa dai 5 anni ai 14 anni provenienti dai comuni di Trapani, Sciacca, Carini, Calatafimi-Segesta e da Alcamo, e sono state predisposte 10 batterie, di cui 2 miste ed una tutta di femminucce. Il raduno è iniziato alle 13:30 ed al termine delle prove i ragazzi sono stati premiati tutti in egual misura.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 27 maggio con la sesta prova ad Erice, gara organizzata dall’Asd Probike Erice.

Leggi la notizia sul sito Asi.