Alemanno: "Positivo a tampone, ma Super green pass continua a essere valido"

"E niente…dopo essere risultato positivo al tampone del 03/01/2022 con referto caricato sul sito della Regione Lazio, il mio Super Green Pass continua ad essere valido. L’Assessore D’Amato dice che non è colpa della Regione Lazio ma del Ministero della Salute, sembra tutta una follia… Giovedì farò il nuovo tampone, se risulterò negativo, non potendo fare la dose 'booster' per quattro mesi, rischio di rimanere senza Green Pass". Lo scrive su Facebook l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.