Alitalia, al via incontro al Mise

(Adnkronos)

Al via al ministero dello Sviluppo economico l'incontro sull'emergenza Alitalia tra il titolare del dicastero Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, e i rappresentanti del ministero dell'Economia, il capo di gabinetto, Giuseppe Chine' e i direttori generali, Alessandro Rivera e Filippo Giansante.

Martedì il commissario straordinario della compagnia in amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande, nel corso dell'incontro con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl ha annunciato che gli stipendi di febbraio sarebbero stati pagati in ritardo. Anche a dicembre le retribuzioni erano state pagate in ritardo, il 31 invece del 27, così come la tredicesima. A gennaio invece il pagamento è stato puntuale.

Ieri sempre Leogrande ha comunicato che gli stipendi di febbraio dei dipendenti di Alitalia saranno pagati il primo marzo. "Per fronteggiare l'emergenza retributiva, la compagnia si appresta a destinare le necessarie risorse per regolare al 1 marzo stipendi e anticipo della cigs", ha scritto Leogrande.