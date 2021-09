Alitalia, Commissari: "Vendita flotta a 1 euro? Semplificazione fuorviante"

Alitalia smentisce le ricostruzioni giornalistiche sulla cessione della flotta aerea. ''In relazione ad indiscrezioni giornalistiche pubblicate da alcuni quotidiani, i Commissari di Alitalia in Amministrazione straordinaria rendono noto che affermare che Alitalia venda a un euro la sua flotta è una semplificazione giornalistica fuorviante e foriera di interpretazioni non corrette'', si legge nella nota.

''I Commissari sono quindi costretti a smentire le ricostruzioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani. L’operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione Europea, è molto complessa e il valore di cessione deve tener conto dei valori attivi e passivi, che verranno valutati da un perito terzo indipendente, nominato ai sensi di legge''.