Arriva sotto Palazzo Chigi la protesta dei dipendenti di Alitalia contro il piano Ita. Al grido di 'Alitalia non si tocca', il corteo, partito questa mattina, è arrivato in via del Corso per fermarsi all'altezza della sede del governo. Polizia schierata, ma al momento non si registrano momenti di tensione. Tra i manifestanti figurano molte hostess in divisa ma con le catene ai polsi in segno di protesta.