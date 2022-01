Allarme gelo per verdure e ortaggi

"Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate mattutine mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo". E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’ondata di maltempo con l'irruzione di aria artica che colpisce le produzioni più sensibili. Con l’arrivo del grande freddo anche in pianura colpisce, sottolinea la Coldiretti, le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, e broccoli. Questi ultimi reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero ma se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano danni.