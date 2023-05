Almaviva entra come socio co-fondatore in Fondazione Venezia Capitale Mondiale Sostenibilità

Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, è entrato come socio co-fondatore nella Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation. Almaviva, si legge in una nota, intende contribuire alla missione della Fondazione di creare valore sostenibile per Venezia e per il suo territorio metropolitano attraverso l’impiego di processi digitali evoluti, finalizzati a rivitalizzare la socioeconomia locale, garantendo al tempo stesso la protezione e conservazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, nonché il rafforzamento della comunità locale.

Digitalizzazione dei territori, semplificazione dei rapporti tra attori pubblici e privati, valorizzazione di dati e informazioni, accessibilità, riduzione degli impatti ambientali: si tratta di un modello di competenze integrato, che permette ad Almaviva di sostenere, per una meta turistica privilegiata come Venezia, la creazione di valore condiviso, che diventa sociale per cittadini e visitatori, economico per il territorio, ambientale per l’ecosistema della città e della laguna.

«L’adesione di Almaviva contribuisce ad accrescere l’impulso innovativo del nostro partenariato. L’esperienza e le competenze nella transizione digitale espresse da questo nuovo partner possono essere di grande aiuto nell’implementazione di soluzioni d’avanguardia a beneficio di chi fruisce o gestisce il nostro territorio nel pieno rispetto della sua sostenibilità», ha commentato il Presidente della Fondazione Renato Brunetta. «Con le proprie attività, Almaviva accompagna il Paese verso un futuro sempre più digitale ed etico, e sostiene la crescita di comunità, industrie e infrastrutture, al fine di potenziare costantemente la qualità dei servizi e prodotti offerti – afferma Alberto Tripi, Presidente del gruppo Almaviva – Siamo orgogliosi di poter dare un contributo concreto ai progetti di FVCMS, in particolare nell’ambito del turismo, della cultura, della transizione ecologica e della mobilità, mettendo a disposizione soluzioni innovative e sostenibili che garantiscono un miglioramento per la vita delle persone e per l’ambiente circostante».