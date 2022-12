Anche un pezzo di Ucraina nel presepe di piazza S. Pietro

C’è anche un pezzo di Ucraina nel presepe che stasera sarà inaugurato in piazza San Pietro, in concomitanza con l’accensione dell’abete. Tra gli artigiani che hanno realizzato le statue c’è infatti un artista di origini ucraine. Il presepe arriva dalla Carnia; la culla del Bambino Gesù, fa sapere il team di maestri, è stata realizzata con il legno della radice di un albero sradicato dalla tempesta Vaia, nel 2018.

Il presepe profuma di legno di cedro e ha 18 statue a grandezza naturale, disposte su una superficie di 116 metri quadrati, illuminate da 50 punti luce: lo ha realizzato un team di artisti ed artigiani del legno da decenni attivi a Sutrio – il borgo di poco più di 1200 abitanti, adagiato alle pendici del Monte Zoncolan - e in tutto il Friuli Venezia Giulia. Si tratta degli scultori Stefano Comelli, direttore artistico del progetto, Padre Gianni Bordin, Andrea Caisutti, Corrado Clerici, Paolo Figar, Arianna Gasperina, Isaia Moro, Martha Muser, Hermann Plozzer, Renato Puntel e l’artista ucraino Oleksander Shteyninher, in Italia dal 1999. Sutrio vanta una radicata tradizione dell’artigianato del legno ed è esso stesso un "paese – Presepe".

Sotto la Natività i visitatori troveranno un intarsio dedicato alla Pace, che reca la scritta Pax realizzato dai marmisti Giuliano e Massimo Borchi con le pietre del Friuli Venezia Giulia.

Per tutto il periodo di esposizione del Presepe sarà diffusa una colonna sonora con brani natalizi e tradizionali, alcuni dei quali realizzati dal Coro Polifonico di Ruda e da altri artisti.Complessivamente, il Presepe pesa 16,8 tonnellate. L’estensione della superficie della Grotta, sotto la cupola alta 5,65 metri, sarà di 41 metri quadrati. La superficie del palco sottostante sarà di ulteriori 75 metri quadrati. Hanno sostenuto il progetto del Presepe di Sutrio la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, d’intesa con l’Arcidiocesi di Udine.

Il Presepe di Sutrio è stato concepito con grande attenzione ai valori della sostenibilità: nessun albero è stato abbattuto per fornire la materia prima: la struttura complessiva è stata realizzata con 24 metri cubi di legno di larice, proveniente dalle risorse dei giardini pubblici o privati del comprensorio.

L’ispirazione degli scultori riflette poi la cura per i valori etici e spirituali e la vicinanza agli ultimi di cui ha parlato oggi Papa Francesco: i sentimenti di umanità, fratellanza, solidarietà sociale e inclusione sono stati il riferimento primario per la realizzazione della Sacra Famiglia, e degli altri personaggi del Presepe che dalle 17 si vedranno in Piazza San Pietro. Come nel caso del Gruppo di figure composto dall’uomo che aiuta un altro uomo a risollevarsi, per rimettersi in cammino verso la grotta, incarnando le speranze di futuro di ogni essere umano, ad ogni latitudine del pianeta.