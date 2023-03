Annunziata sbotta con Roccella, la parolaccia a 'Mezz'ora in più' - Video

Confronto acceso con la ministra Roccella, alla giornalista scappa "caz..": le scuse immediate

Lucia Annunziata si infervora nella discussione con la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di 'Mezz'ora in più' su Raitre. Il confronto su temi come maternità surrogata e diritti delle coppie omosessuali accende il dibattito. Ad Annunziata, in chiusura, scappa una parolaccia: "Cazzo...", dice la giornalista, che si scusa immediatamente e ripetutamente con la ministra e con i telespettatori. "Vedo che si coinvolge", sorride Roccella. (www.raiplay.it)