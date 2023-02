App challenge, due premi al team di studenti guidati da Engineering

Grande successo per il team di quattro studenti dell’Università di Salerno guidato da Engineering durante la nona edizione di 'App challenge - sfida all’ultima app', che si è svolta ieri 16 febbraio. Nel contest, che ha visto 50 ragazzi del corso di laurea magistrale in Informatica dell'Università di Salerno sfidarsi attraverso la realizzazione di app progettate con tecnologie multipiattaforma all’avanguardia, la squadra engineering ha presentato la app MetaClass ideata e sviluppata insieme con il Metaverse Lab del Gruppo, aggiudicandosi due riconoscimenti sue tre: il 'Premio della giuria giovani' e il 'Premio della giuria tecnica'.

La app MetaClass, realizzata con le tecnologie unity e digital twin e fruibile tramite visori, è un ambiente collaborativo totalmente virtuale diviso in tre zone: un’aula per svolgere attività didattica; un’area svago con biliardino e tavolo da ping pong; uno stage per simulare lezioni di formazione su, per esempio, i giusti comportamenti da adottare in caso di incendio.

Dichiara Gianluca Polegri, direttore del Metaverse Lab di Engineering: “Siamo molto fieri del successo ottenuto dai quattro ragazzi dell’Università di Salerno, che in questi mesi abbiamo affiancato trasmettendo loro non solo le competenze tecnologiche necessarie a realizzare la App, ma anche la consapevolezza che il digitale permette di creare nuove forme di comunicazione e formazione, rivoluzionando molti ambiti della nostra vita. Questa collaborazione conferma ancora una volta l’impegno di Engineering nel creare sinergie importanti con le università, così da offrire ai giovani talenti la formazione necessaria per entrare da protagonisti nel mondo della trasformazione digitale”. Con il Metaverse Lab Engineering sta portando avanti molti progetti finalizzati a far conoscere le incredibili opportunità offerte dalle nuove tecnologie virtuali e immersive: da Orvieto nel Metaverso, che permette di fare un autentico viaggio virtuale tra le bellezze artistiche della città umbra, alla Smat virtual experience, un’esperienza totalmente immersiva realizzata in collaborazione con Smat, per far rivivere nel Metaverso il ciclo idrico integrato gestito dall’azienda torinese.