Appian acquisisce l'azienda leader nel campo del process mining

Con l'acquisizione di Lana Labs, Appian si posiziona come unica azienda in grado di portare i clienti dall'essere a conoscenza all'agire con la suite di automazione low-code più completa al mondo

MCLEAN, Va., 5 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi l'acquisizione di Lana Labs, sviluppatore della piattaforma di process mining LANA. Lana è nota per la sua esperienza nei processi aziendali complessi, la potente analisi dei processi basata sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, la semplice integrazione dei dati e la facilità d'uso. I clienti Lana dedicano meno tempo al consolidamento dei dati e più tempo alla scoperta delle inefficienze nei processi.

Con l'aggiunta del process mining nativo, Appian ora può fornire la suite di automazione low-code più completa al mondo. La piattaforma LANA ha un esclusivo algoritmo di apprendimento automatico che automatizza l'analisi dei workflow aziendali più complessi, rendendo le aziende più intelligenti ed efficienti. Appian è leader nella modellazione e nell'automazione low-code di processi. Le informazioni ricavate dall'analisi dei processi possono essere utilizzate per implementare applicazioni mission-critical con la piattaforma Appian. Il risultato può essere un'ottimizzazione dei processi fruibile e continua con persone, sistemi e dati unificati nello stesso workflow.

"La trasformazione digitale e la capacità di adattarsi rapidamente sono fondamentali nel contesto imprenditoriale moderno", ha dichiarato Markus Rolle, CFO di Telefonica Germany. "Oggi collaboriamo con Lana per identificare i processi inefficienti e separatamente con Appian per automatizzare i nostri workflow. Siamo davvero entusiasti di questa unione che ci porterà dall'insight all'azione ancora più rapidamente".

Appian ha scelto Lana Labs per le virtù condivise tra le organizzazioni e i prodotti. La piattaforma LANA è riconosciuta da Everest Group come uno dei principali contendenti nel settore del process mining. L'analisi di Lana dei complessi processi aziendali e produttivi, supportata dall'intelligenza artificiale, è in linea con l'attenzione posta da Appian per semplificare i workflow più importanti delle organizzazioni. Analogamente all'architettura low-code Appian, l'architettura del prodotto della piattaforma LANA è moderna, basata su container e portatile tra il Cloud AWS e gli ambienti gestiti dai clienti. Entrambe le aziende si impegnano a garantire:

"Lana si è affermata rapidamente come leader nel process mining sulla base del nostro duplice impegno per l'innovazione del settore e la creazione di valore per i clienti", ha dichiarato Dan Wucherpfennig, CEO di Lana Labs. "È in questo modo che Appian ha costruito la sua leadership nel settore e siamo entusiasti del nostro futuro insieme".

Matt Calkins, CEO di Appian, ha dichiarato: "Esiste una sinergia naturale tra process mining, modellazione dei processi e automazione. Riteniamo che, con l'acquisizione di Lana Labs, solo Appian sarà in grado di portare i clienti dall'essere informati all'agire, con una suite unificata".

