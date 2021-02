Arredare casa: i consigli degli esperti

(Roma, 26 febbraio 2021)

L’arredamento di un’abitazione non deve essere mai lasciato al caso, anche perché esistono delle vere e proprie strategie che si configurano come consigli utili per arredare una casa come farebbero dei professionisti. Sono delle tecniche molto significative, che consentono a chi deve predisporre l’arredamento di un’abitazione di progettare gli spazi tenendo conto del risultato finale che si vuole raggiungere, naturalmente non trascurando la personalità. Ecco quindi quali sono i consigli degli esperti, architetti e designer, che invitano sempre a tenere in considerazione prima di ogni altra cosa proprio la personalità, anche nella scelta dei complementi d’arredo.

L’importanza della personalità

Ci sono delle porte che potrebbero essere tolte, ad esempio nella zona dedicata alla vita di ogni giorno? È veramente necessario adottare il bianco come unico colore per le pareti di casa? Tutto ovviamente dipende dalle preferenze personali, ma non si può tralasciare lo stile.

Quando sistemiamo all’interno di un ambiente domestico i mobili che più riteniamo utili, non trascuriamo mai degli arredi che potrebbero aiutarci ad ottimizzare gli spazi nel migliore dei modi. Pensiamo per esempio alla madia, che può essere davvero utile per progettare l’ambiente domestico come lo vogliamo realmente.

Nel momento in cui abbiamo sistemato gli elementi che possono essere considerati di base nelle stanze della casa, diamo spazio alla creatività personale, anche per scegliere altri mobili o le colorazioni che hanno il compito di contraddistinguere lo stile dell’ambiente domestico.

Arredare allargando gli spazi

Alcuni consigli utili che gli esperti propongono nell’arredamento della casa riguardano proprio l’arredamento, in modo che tenga conto degli spazi che si hanno a disposizione in casa. Se ci troviamo a che fare con stanze piccole, possiamo ad esempio scegliere dei colori chiari e allo stesso tempo installare delle vetrate per la divisione degli spazi, che riescano a dare maggiore luminosità e un senso di spazio più profondo.

È possibile usare anche uno specchio, per far sembrare la stanza più grande e più luminosa. Allo stesso modo, se i soffitti non sono molto alti, possiamo scegliere degli elementi di arredo più bassi. Pensiamo per esempio al tavolino da caffè o ai divani che non si sviluppano molto in altezza.

Le pareti attrezzate possono rappresentare un’ottima soluzione, perché proprio utilizzando questi arredi sarà possibile ottimizzare nel migliore dei modi gli spazi in casa, concentrando in un unico elemento di arredo diverse opportunità.

Non trascurare le opportunità dell’ingresso

Di certo l’ingresso della casa è un luogo che spesso viene sottovalutato, perché viene visto come un ambiente funzionale. In realtà non dovrebbe essere così, perché l’ingresso è la prima stanza che ci accoglie in un’abitazione e per questo deve costituire un vero e proprio biglietto da visita.

Anche in questo caso è opportuno scegliere gli arredi giusti, che possano dare un tocco di stile in base alla nostra personalità. Scegliamo quindi una poltrona di design e, se vogliamo, applichiamo la carta da parati, in modo da rendere l’ambiente più accogliente.

Non sottovalutiamo nemmeno l’importanza dell’impiego di alcuni complementi molto particolari, come i tappeti, le tende o i cuscini, che possono veramente arricchire l’ambiente domestico creando delle forme uniche nel loro genere.

Affidarsi ai consigli degli esperti

Naturalmente però la regola, secondo quanto confermano gli esperti, consiste nel non esagerare. Infatti sarebbe necessario partire da una base di arredamento che possa essere considerata neutra e solo successivamente arricchire con degli elementi che esprimono tutta la nostra personalità e la nostra creatività. Tutto deve essere sistemato in casa nella corretta proporzione, per evitare gli eccessi.

L’abitazione deve quindi esprimere il nostro vissuto in tutti i suoi dettagli, per raccontare a chi entra in casa chi siamo. Per questo è sempre fondamentale affidarsi a degli esperti del settore, anche per saperne di più su come arredare l’ambiente domestico.

