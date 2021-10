Artmarket.com: nonostante la pandemia stia rallentando, la FIAC mantiene un'edizione virtuale oltre a promuovere il mercato parigino, il quarto più dinamico al mondo secondo l'ultimo rapporto di Artprice

PARIS, 25 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Quest'anno la FIAC (la fiera d'arte contemporanea internazionale di Parigi) si tiene al "Grand Palais Éphémère", in fondo ai giardini di Champ-de-Mars e all'estremo opposto rispetto alla Torre Eiffel, e fino a domenica 24 ottobre ospiterà 170 tra le gallerie più prestigiose del mondo. Ma Jennifer Flay, la direttrice artistica della fiera, non ha dimenticato la crisi che ha portato alla cancellazione dell'edizione 2020 e messo in discussione buona parte del funzionamento della nostra società (e del mercato dell'arte). Ha così deciso di mantenere una versione online.

Analisi del fatturato d'asta del settore dell'arte nel 1° sem. 2021 per categoria

Robert Delaunay, La Tour Eiffel (1928)

Secondo thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «La FIAC online non sarà certo l'evento principale, ma questa versione (che conta 40 gallerie in più) rispecchia un profondo cambiamento nel mondo dell'arte, che vede la compresenza di due mercati: quello fisico con la FIAC (e le sue mostre/installazioni "hors les murs" come l'imponente scultura di Alexander Calder nella Place Vendôme) e quello interamente online che tutti possono visitare da casa collegandosi su fiac.viewingrooms.com».

Nel mercato dell'arte c'è ben altro oltre gli NFT

Negli ultimi sei mesi il mondo dell'arte si è appassionato alla blockchain, una tecnologia il cui ingresso lo scorso marzo nel mondo delle aste ha fatto scalpore con la vendita dell'NFT Everydays di Beeple per 69,4 milioni di dollari da Christie's New York. A questo sono seguiti gli NFT di Pak da Sotheby's e quelli di Mad Dog Jones da Phillips, che hanno entrambi alimentato le cronache giornalistiche interrogandosi su cosa sia la creazione artistica e quale sia la modalità di circolazione all'inizio del XXI secolo.

Nel suo Rapporto sul mercato dell'arte del primo semestre 2021 (https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021) Artprice precisa comunque che le aste pubbliche di NFT hanno inciso soltanto per il 2% sul fatturato d'asta globale del comparto dell'arte, ossia un mercato di nicchia suddiviso tra New York (90%) e Hong Kong (9%) e rappresentato in totale da meno di 100 lotti nei primi sei mesi del 2021.

Il mercato tradizionale della pittura è quindi rimasto 35 volte più grande rispetto a quello degli NFT. Tuttavia, in appena sei mesi di esistenza, questi ultimi hanno già fruttato il doppio rispetto al mercato delle opere fotografiche, che hanno visto 10.000 lotti venduti ma hanno generato soltanto 66 milioni di dollari (metà del mercato NFT nello stesso periodo).

Parigi: prudente ma non nelle retrovie

Come ogni autunno, la capitale francese accoglie una straordinaria varietà di mostre, che coprono praticamente l'intera storia dell'arte: da Botticelli al museo Jaquemart-André a Georg Baselitz e Georgia O'Keeffe al centro Pompidou, passando per la collezione Morozov alla Fondazione Louis Vuitton e alla recentissima Pinault Collection nella Bourse de Commerce.

Contemporaneamente, Almine Rech e Galerie Perrotin presenteranno l'opera di una delle rappresentanti di maggior talento dell'attuale panorama artistico francese: Claire Tabouret. Altre due gallerie, Lévy Gorvy e Nathalie Obadia, mostreranno le opere dell'artista afroamericano Mickalene Thomas.

Top 3 degli artisti francesi viventi per fatturato di vendite (1° sem. 2021)

Parigi vuole essere eclettica e lungimirante come si evince dall'attribuzione a Lili Reynaud Dewar del Premio "Marcel Duchamp" di quest'anno (che Artprice è molto orgogliosa di sostenere). Nel frattempo, si sta inoltre tenendo la 4a Biennale internazionale delle arti digitali presso il centro Centquatre-Paris.

Sempre dietro Londra

Il mercato dell'arte parigino spera di poter trarre vantaggio dalla Brexit e alcune importanti gallerie come Lévy Gorvy e David Zwirner hanno aperto delle sedi parigine in previsione di un certo isolamento del mercato britannico, mentre Larry Gagosian sta per inaugurare il suo terzo centro nella capitale francese. Ma dall'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione europea, l'equilibrio tra le due capitali non è cambiato poi così molto.

Durante la Frieze Week, a Londra sono state messe all'asta opere di Basquiat, Richter e Hockney di altissimo valore, rassicurando almeno in parte il mercato locale. E il ritorno dell'opera di Banksy Girl with Balloon, ribattezzata Love is in the bin (quella parzialmente autodistrutta nel 2018 dopo essere stata venduta per 1,4 milioni di dollari), ha generato un "evento" spettacolare e un risultato ancora più spettacolare di 25,4 milioni di dollari.

A Parigi, nessun lotto offerto da Christie's o Sotheby's può sperare di raggiungere simili livelli durante la FIAC, nonostante la vendita di alcune eccellenti opere d'avant-garde di Magritte, Manet e Picabia, tra gli altri. Così, mentre le gallerie mostrano le migliori creazioni contemporanee alla FIAC e nelle loro rispettive sedi, le case d'asta continuano a ricordarci che Parigi è stata per molto tempo la capitale artistica mondiale.

