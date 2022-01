ASC Technologies acquisisce Adabus S.r.l. e stabilisce una presenza diretta in Italia

Investimento e impegno nel mercato italiano

HOESBACH, Germania, 17 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Il 1° gennaio 2022, ASC Technologies AG, il principale fornitore di software e cloud nel campo del Compliance Recording, della gestione della qualità e dell'analisi, amplia la sua presenza internazionale con una propria rappresentanza a Milano, in Italia. ASC ha acquisito il suo partner italiano di lunga data Adabus S.r.l., insieme a tutto il personale, e ha rinominato l'attuale società interamente controllata ASC Technologies S.r.l.

Per quasi 30 anni, Adabus S.r.l. è stato il principale partner di vendita e assistenza di ASC sul mercato italiano. "Con questa transazione, garantiamo che clienti italiani abbiano l'accesso ai nostri migliori esperti e alle nostre migliori soluzioni, da quelle on-premise a quelle ibride fino ai puri servizi Cloud, afferma il Dott. Gerald Kromer, Amministratore delegato di ASC Technologies AG.

La presenza diretta sul mercato con la sua controllata ASC Technologies S.r.l. rappresenta per ASC un eccellente passo avanti per soddisfare le esigenze dei clienti italiani. La nuova filiale, come da tradizione, ha sede a Milano. "L'Italia è un mercato importante per noi e siamo lieti di continuare la nostra espansione globale con questa nostra filiale. L'acquisizione di Adabus segna un ulteriore passo avanti lungo il percorso per diventare una delle principali aziende di cloud recording e analytics in tutto il mondo", ha spiegato Kromer.

Giorgio Cutrignelli, ex senior manager di Adabus, guiderà la nuova controllata come Managing Director, con l'incarico non solo di guidare il team in loco, ma anche di coltivare le relazioni esistenti con i clienti e di crearne di nuove sul mercato italiano.Giorgio lavorerà in stretta collaborazione con gli esperti di vendita e tecnologia di ASC Germania. "Giorgio e il suo team si avvalgono di oltre 20 anni di esperienza sul mercato delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e la loro straordinaria esperienza è di grande valore per i nostri clienti", afferma Kromer. "Grazie al suo approccio orientato al cliente, offrirà ai nostri partner e clienti il miglior supporto possibile. Grazie alla sua competenza, ci aiuterà a rafforzare la reputazione internazionale di ASC e ad ampliare ulteriormente la nostra presenza".

