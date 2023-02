Ascolti tv, vince 'Che Dio ci aiuti' su Rai1

Nuova vittoria per la fiction 'Che Dio Ci Aiuti 7' che ieri è risultata il programma più visto del prime time, con 4.084.000 spettatori e il 21.6% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip 7' su Canale 5, durato molto più a lungo (fino all'1.30 di notte) e vista da 2.759.000 spettatori e il 21.1% di share. Al terzo posto, la partita di Europa League Roma-Salisburgo su Tv8, con 1.313.000 spettatori e il 6.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'Il Giustiziere della notte – Death Wish' su Rai2 (982.000 spettatori, share 5%), 'Harry Potter e i doni della Morte – parte prima' su Italia 1 (877.000 spettatori, share 5%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (812.000 spettatori, share 5.3%), 'Splendida Cornice' su Rai3 (791.000 spettatori, share 4%), 'Piazza Pulita' su La7 (786.000 spettatori, share 5.2%), 'What Women Want – Quello che le donne vogliono' sul Nove (339.000 spettatori, share 1.9%).