Ascolto responsabile, prosegue Ci Sentiamo Dopo di Amplifon

Un impegno concreto per accompagnare i più giovani verso una nuova cultura dell’ascolto responsabile. Prosegue con questo obiettivo l’edizione 2021-2022 di Ci Sentiamo Dopo, l’iniziativa di sensibilizzazione ideata da Amplifon per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Il 16 febbraio scorso, con un appuntamento speciale, i professionisti di Amplifon e Andrea Pellegrini, ingegnere del suono che collabora con artisti e band internazionali, hanno coinvolto gli studenti partecipanti in una riflessione sulla necessità di prendersi cura dell’udito a tutte le età, in linea con la campagna globale 'To Hear For Life, Listen With Care' lanciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in occasione del World Hearing Day 2022.

Dal suo esordio, il progetto ha già coinvolto circa 26mila studenti in oltre 1.300 classi in tutta Italia ed è sbarcato recentemente anche in Spagna e Francia. L’iniziativa prevede una serie di workshop formativi, oltre 40 realizzati fino ad oggi, tenuti dalla community di ‘Ambasciatori dell’Ascolto Responsabile’ che include, tra gli altri, musicisti dell’OrchestraLaFil - Filarmonica di Milano, il doppiatore e poetry slammer Simone Savogin, la naturalista ed etologa del Wwf Laura Pintore, accanto a medici, specialisti e professionisti della cura dell’udito di Amplifon.

Tra gli obiettivi del Piano di Sostenibilità di Amplifon, emerge l’impegno a promuovere la consapevolezza dell’ascolto responsabile tra le nuove generazioni e ad aumentare la sensibilità sull’importanza del benessere uditivo e degli impatti dell'inquinamento acustico tra le comunità.

"Grazie all’impegno su progetti come ‘Ci Sentiamo Dopo’, Amplifon conferma la propria attenzione non solo alla prevenzione e al benessere uditivo ma anche alla formazione delle nuove generazioni - sottolinea Carlo Carollo, General Manager di Amplifon Italia - In linea con gli obiettivi dell’Oms per il World Hearing Day 2022, vogliamo rivolgerci non solo ai senior ma coinvolgere anche i più giovani in un processo di sensibilizzazione che li renda ‘pionieri’ di una nuova ecologia acustica".