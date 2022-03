Aspi, al via selezione per 2ª edizione master in ingegneria e gestione integrata reti

Coinvolgerà 20 neolaureati under 30 che saranno assunti da subito in azienda con un contratto di apprendistato di due anni

Ha preso il via la scorsa settimana la selezione per la seconda edizione del Master universitario di secondo livello in “Ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali”, che coinvolgerà 20 neolaureati under 30 che saranno assunti da subito in azienda con un contratto di apprendistato della durata di due anni. Il master è nato grazie alla partnership tra Autostrade per l’Italia e tre eccellenze del contesto universitario: la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il Mip, ed è un progetto che ha lo scopo di individuare e far crescere professionalmente giovani talenti. Il master partirà a giugno e ha l’obiettivo di formare talenti nella ricerca e attuazione di soluzioni innovative nell’ambito della gestione e monitoraggio delle reti autostradali.

Grazie a un programma teso a rafforzare competenze ingegneristiche di progettazione, gestione trasportistica, manutenzione e controllo delle infrastrutture stradali, oltre alle competenze digitali applicate all’infrastruttura (Monitoraggio IoT, Infrastrutture Smart Mobility) implementerà le competenze manageriali di project management, accompagnando così l’azienda nel percorso di digital transformation previsto dal Piano industriale di Autostrade per l’Italia. Per partecipare alla selezione, che si chiuderà il 31 marzo, basta collegarsi al sito www.masterinfrastruttureautostrade.it e seguire le indicazioni inserite nella sezione dedicata.

Questa iniziativa nasce in seno alla Autostrade Corporate University, la nuova scuola di formazione aziendale del Gruppo, riconosciuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nata nell’ambito del più vasto programma di HR Transformation avviato dalla società e in grado di erogare corsi per oltre 4.000 dipendenti, circa 200.000 ore annue di formazione fruita sia in modalità tradizionale che e-learning, avvalendosi di docenze certificate interne e di selezionati professionisti sul mercato, oltre che di partnership con le principali Università italiane.

“L’investimento nella sfera del sapere rappresenta per noi un elemento imprescindibile e abilitante, da perseguire con convinzione per rendere sostenibile il nostro sviluppo e quello della comunità che ci circonda”, ha affermato Gian Luca Orefice, Human Capital & Organization Director di Aspi. “Per questo crediamo in partnership programmatiche, sistemiche e pluriennali e con questo spirito confermiamo la collaborazione con tre eccellenze universitarie, Polito, Polimi e Mip per garantire la prosecuzione di un’iniziativa di grande di rilievo, che risponde alla filosofia di rendere la nostra infrastruttura un’autostrada dei saperi, nell’ambito del nostro più ampio progetto: Autostrade del Sapere un luogo per sviluppare, promuovere e scambiare competenze sempre più in linea con l’innovazione tecnologica di processo, metodi e prodotto con una strategia che punti a valorizzare i mestieri e le professioni per garantire l’eccellenza delle conoscenze al servizio del Paese”.