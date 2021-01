Assegno unico figli 2021, a chi spetta

(Adnkronos)

L’Assegno unico per i figli a carico è una misura confermata nella Legge di Bilancio 2021 e dovrebbe entrare a pieno regime dal 1° luglio 2021. Si tratta della corresponsione di un assegno mensile a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Inoltre, l’assegno ha un valore massimo di 250 euro ed è composto da un valore fisso e uno variabile al variare del reddito complessivo posseduto dalla famiglia.

L’Assegno unico, come ricorda Money.it, è corrisposto sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori autonomi o incapienti e lo possono richiedere tutte le mamme in gravidanza dal settimo mese. A partire dai 18 anni di età, inoltre, è ipotizzabile la corresponsione dell’assegno (in forma ridotta) direttamente al figlio stesso per sostenere la sua indipendenza qualora in possesso di questi requisiti:

● iscrizione all’università;

● iscrizione a un corso professionale.

● svolgimento di un tirocinio;

● svolgimento del servizio civile universale;

● lavoro con reddito basso (non è stato definito un tetto massimo).

Anche i figli maggiorenni disoccupati o in cerca di lavoro andrebbero inseriti tra i beneficiari dell’assegno unico.

L’assegno unico prevede una quota fissa compresa tra 50 e 100 euro, e una quota variabile sulla base dell’ISEE che si annulla nel momento in cui le cifre superano i 50 o i 60mila euro. Sono previste delle maggiorazioni per il terzo figlio (pari al 20%) o anche per i figli disabili (pari al 50%).

Secondo le stime dell’ISTAT questa misura dovrebbe riguardare 12,5 milioni di bambini e ragazzi, di cui 10 milioni sono minorenni. Ad oggi, inoltre, sono 4,2 milioni le famiglie raggiunte dagli Assegni al Nucleo Familiare, mentre le famiglie che riceveranno il nuovo sostegno saranno circa 11 milioni.